Незаконно находящихся в рф украинцев обязали уехать или легализоваться

российский диктатор владимир путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в россии граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться. Об этом УНН сообщает со ссылкой на документ.

Находящиеся в российской федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) российской федерации, обязаны самостоятельно выехать из российской федерации либо до 10 сентября 2025 г. включительно урегулировать свое правовое положение в российской федерации - говориться в указе.

Дополнение

В 2023 году российский диктатор владимир путин подписал указ о том, что граждане Украины смогут въезжать в рф и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта.