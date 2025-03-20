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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Незаконно перебуваючих в рф українців зобов'язали виїхати або легалізуватися

Київ • УНН

 • 19244 перегляди

Громадяни України, які незаконно перебувають в росії, повинні покинути країну або врегулювати свій статус до 10 вересня 2025 року. путін підписав указ, що зобов'язує їх до цього.

Незаконно перебуваючих в рф українців зобов'язали виїхати або легалізуватися

російський диктатор володимир путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які перебувають незаконно в росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися. Про це УНН повідомляє з посиланням на документ.

Громадяни України, які перебувають у російській федерації і не мають законних підстав для перебування (проживання) в російській федерації, зобов'язані самостійно виїхати з російської федерації або до 10 вересня 2025 р. включно врегулювати своє правове становище в російській федерації

- йдеться в указі.

Доповнення

У 2023 році російський диктатор володимир путін підписав указ про те, що громадяни України зможуть в'їжджати до рф і виїжджати з країни без віз на підставі внутрішнього паспорта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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