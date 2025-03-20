Незаконно перебуваючих в рф українців зобов'язали виїхати або легалізуватися

російський диктатор володимир путін підписав указ, згідно з яким громадяни України, які перебувають незаконно в росії, зобов'язані виїхати до 10 вересня або легалізуватися. Про це УНН повідомляє з посиланням на документ.

Громадяни України, які перебувають у російській федерації і не мають законних підстав для перебування (проживання) в російській федерації, зобов'язані самостійно виїхати з російської федерації або до 10 вересня 2025 р. включно врегулювати своє правове становище в російській федерації - йдеться в указі.

Доповнення

У 2023 році російський диктатор володимир путін підписав указ про те, що громадяни України зможуть в'їжджати до рф і виїжджати з країни без віз на підставі внутрішнього паспорта.