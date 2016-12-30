Незаконную добычу песка разоблачили в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правоохранители разоблачили незаконную добычу песка в с. Триполье Обуховского района Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В среду, 28 декабря правоохранители, в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 2 ст. 239-2 (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) УК Украины, проведено санкционированный обыск на земельном участке площадью 0,55 га в с. Триполье Обуховского района.
В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства установлено, что на указанном земельном участке неустановленными лицами осуществляется добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, а именно песка, который в дальнейшем реализовывался предприятиям Обуховского района.
Во время проведения обыска зафиксирован факт наличия техники, которая осуществляет вывоз песка, пока изъято 2 экскаватора, на один из которых, 29 декабря, судом наложен арест.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.