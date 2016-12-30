Незаконний видобуток піску викрили на Київщині

У середу, 28 грудня правоохоронці, у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 2 ст. 239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) ККУ, проведено санкціонований обшук на земельній ділянці площею 0,55 га в с. Трипілля Обухівського району.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на вказаній земельні ділянці невстановленими особами здійснюється видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме піску, який в подальшому реалізовувався підприємствам Обухівського району.

Під час проведення обшуку зафіксовано факт наявності техніки, яка здійснює вивезення піску, наразі вилучено 2 екскаватори, на один з яких, 29 грудня, судом накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадження триває.