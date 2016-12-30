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Незаконний видобуток піску викрили на Київщині

Незаконний видобуток піску викрили на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Правоохоронці викрили незаконний видобуток піску у с. Трипілля Обухівського району Київської області. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

У середу, 28 грудня правоохоронці, у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 2 ст. 239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) ККУ, проведено санкціонований обшук на земельній ділянці площею 0,55 га в с. Трипілля Обухівського району.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що на вказаній земельні ділянці невстановленими особами здійснюється видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме піску, який в подальшому реалізовувався підприємствам Обухівського району.

Під час проведення обшуку зафіксовано факт наявності техніки, яка здійснює вивезення піску, наразі вилучено 2 екскаватори, на один з яких, 29 грудня, судом накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадження триває.

Українські Національні Новини

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