Незаконную добычу речного камня обнаружили в Ивано-Франковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили незаконную добычу и перевозку речного камня. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Так, в полицию поступило сообщение о незаконной добыче полезных ископаемых из реки "Свеча", что в селе Мысливка Долинского району.На месте происшествия правоохранители задокументировали факт нарушения.
Выяснилось, подозреваемыми оказались 43-летний житель Снятинского района и 30-летний житель Коломыйского района. Добыча камня они осуществляли без соответствующих разрешительных документов.
Правоохранители изъяли грузовой автомобиль "КрАЗ" и экскаватор.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК.
Продолжается досудебное расследование.