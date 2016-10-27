Незаконную добычу речного камня обнаружили в Ивано-Франковской области

Так, в полицию поступило сообщение о незаконной добыче полезных ископаемых из реки "Свеча", что в селе Мысливка Долинского району.На месте происшествия правоохранители задокументировали факт нарушения.

Выяснилось, подозреваемыми оказались 43-летний житель Снятинского района и 30-летний житель Коломыйского района. Добыча камня они осуществляли без соответствующих разрешительных документов.

Правоохранители изъяли грузовой автомобиль "КрАЗ" и экскаватор.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) УК.

Продолжается досудебное расследование.