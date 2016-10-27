Незаконне видобування річкового каменю виявили на Івано-Франківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. На Івано-Франківщині правоохоронці виявили незаконне видобування та перевезення річкового каменю. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області.
Так, до поліції поступило повідомлення про незаконне видобування корисних копалин з річки “Свіча”, що у селі Мислівка Долинського району.На місці події правоохоронці задокументували факт порушення.
З'ясувалося, підозрюваними виявилися 43-річний мешканець Снятинського району та 30-річний мешканець Коломийського району. Видобуток каменю вони здійснювали без відповідних дозвільних документів.
Правоохоронці вилучили вантажний автомобіль “КрАЗ” та екскаватор.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр)ККУ.
Триває досудове розслідування.