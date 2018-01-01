Неймара в очередной назван лучшим бразильским футболистом в Европе

Неймар получил сразу 27,71 процента голосов, что стало первым показателем среди всех участников. Второе место занял обладатель награды по итогам 2016 года полузащитник “Ливерпуля” Филипп Коутиньо (16,64), замкнул тройку лучших защитник мадридского “Реала” Марсело (14,43).

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Стоит отметить, что победителя выбирали болельщики, футболисты и журналисты.

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Добавим, что Неймар (2014, 2015, 2017) на ряду с Тиаго Сильвой (2011-13 годы) стал рекордсменом по количеству полученных “Золотых самбы” — по три.

Напомним, форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн выиграл гонку среди лучших европейских снайперов 2017, забив три мяча в домашнем матче с “Саутгемптоном” (5:2).