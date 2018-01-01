Неймара в чергове названо кращим бразильським футболістом в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. 25-річний бомбардир “Парі Сен-Жермен” Неймар тріумфував в боротьбі за нагороду найкращому бразильському гравцеві, який виступає в Європі — “Золота самба”, передає УНН з посиланням на сайт Sambaffot.
Неймар отримав відразу 27,71 відсотки голоси, що стало першим показником серед усіх учасників. Друге місце посів володар нагороди за підсумками 2016 роки півзахисник “Ліверпуля” Філіпе Коутіньйо (16,64), замкнув трійку кращих захисник мадридського “Реала” Марсело (14,43).
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Варто відзначити, що переможця обирали уболівальники, футболісти та журналісти.
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Додамо, що Неймар (2014, 2015, 2017) на ряду із Тіаго Сільвою (2011-13 роки) став рекордсменом за кількістю отриманих “Золотих самб” — по три.
Нагадаємо, форвард “Тотенхема” Гаррі Кейн виграв гонку серед найкращих європейських снайперів 2017 року, забивши три м’ячі у домашньому матчі з “Саутгемптоном” (5:2).