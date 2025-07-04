New Horizons провел первый успешный тест навигации по звездам в глубоком космосе

Когда космический аппарат НАСА New Horizons пролетал через пояс Койпера на расстоянии примерно 705 миллионов километров от Земли, международная группа астрономов использовала этот дальнобойный зонд для проведения беспрецедентного эксперимента: первой в истории успешной демонстрации навигации между звездами в глубоком космосе, сообщает Phys.org, пишет УНН.

Детали

Статья, описывающая результаты, была принята к публикации в The Astronomical Journal. Препринт доступен на arXiv.

В качестве проверки концепции исследователи воспользовались уникальной точкой обзора космического аппарата, когда он двигался в межзвездном пространстве, чтобы сфотографировать двух наших ближайших звездных соседей - Проксиму Центавра, которая находится в 4,2 световых годах от Земли, и Вольф 378, которая находится на расстоянии 7,86 световых лет.

С точки зрения New Horizons, две близлежащие звезды изменили свои видимые положения на небе, как их видят астрономы здесь, на Земле, эффект, известный как звездный параллакс.

Используя положение двух звезд и ссылаясь на трехмерную модель солнечного окружения, команда вычислила положение космического корабля относительно близлежащих звезд с точностью около 6,6 млн км.

Хотя эта демонстрация не дала результатов исследовательского уровня, исследователи отмечают, что такое прямое наблюдение больших звездных параллаксов является чрезвычайно познавательным.

По словам Тода Лауэра, астронома из NSF's NOIRLab в Тусоне в штате Аризона и ведущего автора статьи, "мы надеялись, что одновременная съемка Земля / космический корабль мгновенно и наглядно сделает концепцию звездных параллаксов ясной".

"Одно дело что-то знать, но совсем другое - сказать: "Эй, смотри! Это действительно работает!" - отметил он.

New Horizons - пятый роботизированный космический аппарат, покинувший Землю, который в конечном итоге достигнет межзвездного пространства. Его основной задачей было изучение карликовой планеты Плутон и ее крупнейшего спутника Харона.

Дополнение

После путешествия в девять с половиной лет и более 4,8 миллиардов километров он сделал потрясающие первые снимки этих ледяных миров и расширил наши знания об их геологии, составе и разреженных атмосферах.

Теперь в своей расширенной миссии New Horizons продолжит изучать гелиосферу и, как ожидается, пересечет "терминальный удар", точку, которая отмечает границу межзвездного пространства, в ближайшие несколько лет.