New Horizons провів перший успішний тест навігації по зірках у глибокому космосі

Коли космічний апарат NASA New Horizons пролітав через пояс Койпера на відстані приблизно 705 мільйонів кілометрів від Землі, міжнародна група астрономів використала цей далекосяжний зонд для проведення безпрецедентного експерименту: першої в історії успішної демонстрації навігації по зірках у глибокому космосі, повідомляє Phys.org, пише УНН.

Деталі

Стаття, що описує результати, була прийнята до публікації в The Astronomical Journal. Препринт доступний на arXiv.

Як перевірку концепції дослідники скористалися унікальною точкою огляду космічного апарату, коли він рухався в міжзоряному просторі, щоб сфотографувати двох наших найближчих зоряних сусідів - Проксиму Центавра, яка знаходиться в 4,2 світлових роках від Землі, і Вольф 378, яка знаходиться на відстані 7,86 світлових років.

З точки зору New Horizons, дві прилеглі зірки змінили свої видимі положення на небі, як їх бачать астрономи тут, на Землі, ефект, відомий як зоряний паралакс.

Використовуючи положення двох зірок та посилаючись на тривимірну модель сонячного оточення, команда вирахувала положення космічного корабля щодо прилеглих зірок з точністю близько 6,6 млн км.

Хоча ця демонстрація не дала результатів дослідницького рівня, дослідники зазначають, що таке пряме спостереження великих зоряних паралаксів є надзвичайно пізнавальним.

За словами Тода Лауера, астронома з NSF's NOIRLab у Тусоні в штаті Арізона та провідного автора статті, "ми сподівалися, що одночасна зйомка Земля / космічний корабель миттєво та наочно зробить концепцію зоряних паралаксів ясною".

"Одна справа щось знати, але зовсім інша - сказати: "Гей, дивись! Це дійсно працює!" - зазначив він.

New Horizons - п'ятий роботизований космічний апарат, що залишив Землю, який зрештою досягне міжзоряного простору. Його основним завданням було вивчення карликової планети Плутон та її найбільшого супутника Харона.

Доповнення

Після подорожі в дев'ять з половиною років і понад 4,8 мільярдів кілометрів він зробив приголомшливі перші знімки цих крижаних світів і розширив наші знання про їхню геологію, склад і розріджені атмосфери.

Тепер у своїй розширеній місії New Horizons продовжить вивчати геліосферу і, як очікується, перетне "термінальний удар", точку, яка відзначає межу міжзоряного простору, у найближчі кілька років.