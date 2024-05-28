Невское на Луганщине обстреляли фугасными бомбами и РСЗО - ОВА
Киев • УНН
Невское в Луганской области было обстреляно девятью фугасными бомбами и реактивными системами залпового огня.
По Невскому ударили девятью фугасными бомбами, в Луганске со школьными педагогами провели занятия по антитеррористической безопасности, среди коммунальных услуг в Приволье люди получают только газ. Об этом сообщает Луганская ОГА, пишет УНН.
Враг нанес авиационный удар по Невскому, применив девять фугасных бомб. Они взорвались рядом с уже разрушенными ранее домами. Также по этому селу россияне попали реактивными системами залпового огня. От артиллерии противника пострадала Новолюбовка, где противник открыл огонь по хозяйственным постройкам и логистическим путям, которые ведут к населенному пункту. Также вчера обстреляны Макеевка, Стельмаховка и Куземовка,
Детали
На Купянском направлении среди уничтоженного за сутки вооружения захватчиков - современная станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5". Повреждены две российские пушки. Там оккупанты атаковали, в частности, возле Грековки, Невского, Мясожаровки.
Напряженной остается обстановка вблизи Белогоровки, в Луганской ОГА сообщают, что почти за два года оккупации Приволья, что рядом с Лисичанском, оккупанты не смогли восстановить там почти ничего. Люди, которые там остались, живут без электро- и водоснабжения. В отдельных домах есть только газ.
Также отмечается, что сотрудники отряда мобильного особого назначения так называемого "управления росгвардии по лнр" организовали для преподавателей школ Луганска занятия по антитеррористической безопасности.
После доведения теоретического материала и требований российского настоящего эти военные отработали с ними алгоритм действий на случай возникновения террористической угрозы. Теперь учителя на примере знают, что можно ожидать от России.
Напомним
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 503 800 человек личного состава и 7692 танка.
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