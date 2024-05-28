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Невське на Луганщині обстріляли фугасними бомбами та РСЗВ - ОВА

Невське на Луганщині обстріляли фугасними бомбами та РСЗВ - ОВА

Київ • УНН

 • 24538 перегляди

Невське в Луганській області було обстріляно дев'ятьма фугасними бомбами та реактивними системами залпового вогню.

По Невському вдарили дев’ятьма фугасними бомбами, у Луганську зі шкільними педагогами провели заняття з антитерористичної безпеки, серед комунальних послуг в Привіллі люди отримують лише газ. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.

Ворог завдав авіаційного удару по Невському, застосувавши дев’ять фугасних бомб. Вони вибухнули поряд зі вже зруйнованими раніше будинками. Також по цьому селу росіяни поцілили реактивними системами залпового вогню. Від артилерії противника постраждала Новолюбівка, де противник відкрив вогонь по господарчих спорудах та логістичних шляхах, які ведуть до населеного пункту. Також учора обстріляні Макіївка, Стельмахівка та Куземівка,

- поінформував Артем Лисогор, очільник Луганщини.

Деталі

На Куп’янському напрямку серед знищеного за добу озброєння загарбників – сучасна станція радіоелектронної боротьби "Серп-ВС5". Пошкоджено дві російські гармати. Там окупанти атакували, зокрема, біля Греківки, Невського, М’ясожарівки.

Напруженою залишається обстановка поблизу Білогорівки.У Луганській ОВА повідомляють, що майже за два роки окупації Привілля, що поряд із Лисичанськом, окупанти не спромоглися відновити там майже нічого. Люди, що там залишилися, живуть без електро- та водопостачання. В окремих будинках є лише газ.

Також зазначається, що співробітники загону мобільного особливого призначення так званого "управління росгвардії по лнр" організували для викладачів шкіл Луганська заняття з антитерористичної безпеки.

Після доведення теоретичного матеріалу та вимог російського сьогодення ці військові відпрацювали з ними алгоритм дій на випадок виникнення терористичної загрози. Тепер вчителі на прикладі знають, що можна очікувати від росії.

Нагадаємо

З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 503 800 осіб особового складу і 7692 танки.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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