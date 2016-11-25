Неизвестный с оружием проник в дом престарелых на юге Франции и исчез, погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Полиция закончила обыск дома престарелых на юге Франции, где произошло нападение, неизвестному с оружием, который проник в учреждение, удалось скрыться, передает УНН со ссылкой на AFP.
Неизвестный в маске, вооруженный ножом и обрезом, ворвался в четверг (24 ноября - ред.) в дом престарелых в городе Монферо-сюр-Ле (департамент Эро).
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В здании было обнаружено тело убитой женщины. Другие жители учреждения не пострадали.
Префектура полиции заявила, что инцидент не является терактом.
Сообщается, что полицейский спецназ продолжает поиски злоумышленника в парке дома престарелых, носящий название "Зеленый дубы", где проживает около 70 пенсионеров монахов, которые раньше работали в разных миссиях в Африке.