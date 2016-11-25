Невідомий зі зброєю проник у будинок престарілих на півдні Франції і зник, загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Поліція закінчила обшук будинку престарілих на півдні Франції, де стався напад, невідомому зі зброєю, який проник в установу, вдалося сховатися, передає УНН з посиланням на AFP.
Невідомий в масці, озброєний ножем і обрізом, увірвався в четвер (24 листопада — ред.) в будинок для людей похилого віку в місті Монферо-сюр-Ле (департамент Еро).
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У будівлі було виявлено тіло вбитої жінки. Інші мешканці установи не постраждали.
Префектура поліції заявила, що інцидент не є терактом.
Повідомляється, що поліцейський спецназ продовжує пошуки зловмисника в парку будинки престарілих, що носить назву “Зелені дуби”, де проживає близько 70-пенсіонерів ченців, які раніше працювали в різних місіях в Африці.