Невідомий зі зброєю проник у будинок престарілих на півдні Франції і зник, загинула жінка

Невідомий в масці, озброєний ножем і обрізом, увірвався в четвер (24 листопада — ред.) в будинок для людей похилого віку в місті Монферо-сюр-Ле (департамент Еро).

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У будівлі було виявлено тіло вбитої жінки. Інші мешканці установи не постраждали.

Префектура поліції заявила, що інцидент не є терактом.

Повідомляється, що поліцейський спецназ продовжує пошуки зловмисника в парку будинки престарілих, що носить назву “Зелені дуби”, де проживає близько 70-пенсіонерів ченців, які раніше працювали в різних місіях в Африці.