Неизвестный выстрелил в спину жителю Кременчуга
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Кременчуге правоохранители устанавливают обстоятельства получения огнестрельного ранения 36-летним местным жителем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Полтавской области.
Вчера, 8 ноября, около 22:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним с огнестрельным ранением доставлен 36-летний местный житель.
По информации пресс-службы, около 20:00 пострадавший возвращался с автостоянки возле дома 3 по улице Г.Сталинграда. После выхода с территории автостоянки мужчина услышал позади себя хлопок и потерял сознание.
Начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.