Неизвестный выстрелил в спину жителю Кременчуга

Вчера, 8 ноября, около 22:00 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что к ним с огнестрельным ранением доставлен 36-летний местный житель.

По информации пресс-службы, около 20:00 пострадавший возвращался с автостоянки возле дома 3 по улице Г.Сталинграда. После выхода с территории автостоянки мужчина услышал позади себя хлопок и потерял сознание.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.