Невідомий вистрілив у спину жителю Кременчука
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Кременчуці правоохоронці встановлюють обставини отримання вогнепального поранення 36-річним місцевим жителем. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Полтавській області.
Вчора, 8 листопада, близько 22-ї години до поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них з вогнепальним пораненням доставлено 36-річного місцевого жителя.
За інформацією прес-служби, близько 20 години постраждалий повертався з автостоянки біля будинку 3 по вулиці Г.Сталінграду. Після виходу з території автостоянки чоловік почув позаду себе хлопок та втратив свідомість.
Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.