Неизвестные "минировали" здание Одесского суда
Киев • УНН
ОДСЕА-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сегодня в 13.49 по спецлинии “102” поступило сообщение о минировании административного здания Малиновского районного суда г.Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.
“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, инспекторы-взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации из здания суда граждан”, — отметили в ведомстве.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, 19 апреля правоохранители искали взрывчатку в Апелляционном суде в Одессу .