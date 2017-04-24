Неизвестные "минировали" здание Одесского суда

“На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, инспекторы-взрывотехники и кинологи. Принимаются меры по эвакуации из здания суда граждан”, — отметили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, 19 апреля правоохранители искали взрывчатку в Апелляционном суде в Одессу .