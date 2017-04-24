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Невідомі "замінували" будівлю Одеського суду

Київ • УНН

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ОДСЕА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні о 13.49 на спецлінію “102” надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі Малиновського районного суду м.Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

"На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, працівники ДСНС, інспектори-вибухотехніки та кінологи. Вживаються заходи по евакуації з приміщення суду громадян",- зазначили у відомстві.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, 19 квітня правоохоронці шукали вибухівку в Апеляційному суді в Одеси.

Українські Національні Новини

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