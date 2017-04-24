Невідомі "замінували" будівлю Одеського суду
Київ • УНН
ОДСЕА-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Сьогодні о 13.49 на спецлінію “102” надійшло повідомлення про замінування адміністративної будівлі Малиновського районного суду м.Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
"На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, працівники ДСНС, інспектори-вибухотехніки та кінологи. Вживаються заходи по евакуації з приміщення суду громадян",- зазначили у відомстві.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.
Нагадаємо, 19 квітня правоохоронці шукали вибухівку в Апеляційному суді в Одеси.