Неизвестные стреляли в мужчину в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Святошинском районе Киева двое неизвестных стреляли в мужчину, который в результате получил касательные ранения руки и спины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Сегодня около 7:30 с заявлением обратился местный житель, 1978 года рождения. По слвоам человека, на улице Ушакова к нему подбежали двое мужчин и, угрожая оружием, пытались отобрать рюкзак с личными вещами. После недолгой толкотни, правонарушители произвели два выстрела и скрылись, так ничего и не забрав.
В результате у пострадавшего касательные ранения руки и спины, его в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции, решается вопрос о его правовой квалификации.