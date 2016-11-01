Неизвестные стреляли в мужчину в Киеве

Сегодня около 7:30 с заявлением обратился местный житель, 1978 года рождения. По слвоам человека, на улице Ушакова к нему подбежали двое мужчин и, угрожая оружием, пытались отобрать рюкзак с личными вещами. После недолгой толкотни, правонарушители произвели два выстрела и скрылись, так ничего и не забрав.

В результате у пострадавшего касательные ранения руки и спины, его в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции, решается вопрос о его правовой квалификации.