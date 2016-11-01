Невідомі стріляли у чоловіка в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Святошинському районі Києва двоє невідомих стріляли в чоловіку, який в результаті отримав дотикові поранення руки та спини. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Сьогодні близько 7:30 із заявою звернувся місцевий житель, 1978 року народження. За слвоами чоловіка, що на вулиці Ушакова до нього підбігли двоє чоловіків та, погрожуючи зброєю, намагалися відібрати рюкзак із особистими речами. Після недовгої штовханини, правопорушники зробили два постріли і втекли, так нічого і не забравши.
У результаті у потерпілого дотикові поранення руки та спини, його у задовільному стані госпіталізували до медичного закладу.
Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції, вирішується питання щодо її правової кваліфікації.