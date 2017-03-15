Неизвестные подожгли иномарку ровенского предпринимателя

Сообщение о возгорании автомобиля на улице Княгини Ольги в Киеве поступило в полицию сегодня, 15 марта, в шесть утра.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что возгорание автомобиля марки BMW X5, принадлежащий 52-летнему местному жителю, произошло в период с 21 до трех часов ночи. Хозяин, который вместе с семьей проживает в доме, припарковал свое транспортное средство поблизости. Мужчина работает частным предпринимателем и объяснил полицейским, что не подозревает никого, кто мог бы желать ему зла.

Огнем уничтожено кузов и салон иномарки. Владелец оценивает убытки в 300 тыс гривен.

Правоохранители по факту умышленного повреждения имущества путем поджога начали досудебное расследование по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого будут устанавливать лиц, причастных к преступлению.

Как сообщал УНН, житель Черкасской области поджег свою жену.