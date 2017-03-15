Невідомі підпалили іномарку рівненського підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Рівному невідомі підпали іномарку підприємцю, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.
Повідомлення про загоряння автомобіля на вулиці Княгині Ольги в Рівному надійшло до поліції сьогодні, 15 березня, о шостій ранку.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що займання автомобіля марки BMW X5, що належить 52-річному місцевому жителю, сталося у період з 21 по третю годину ночі. Господар, який разом із сім’єю проживає у будинку, припаркував свій транспортний засіб поблизу. Чоловік працює приватним підприємцем та пояснив поліцейським, що не підозрює нікого, хто міг би бажати йому зла.
Вогнем знищено кузов та салон іномарки. Власник оцінює збитки у 300 тисяч гривень.
Правоохоронці за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України, у рамках якого встановлюватимуть осіб, причетних до злочину.
Як повідомляв УНН, житель Черкащини підпалив свою дружину.