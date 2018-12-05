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Неизвестные обокрали родителей заместителя Генпрокурора

Киев • УНН

 • 43337 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Злоумышленники обокрали дом родителей заместителя Генерального прокурора Украины Евгения Енина. Об этом сообщили УНН в полиции Киевской области.

Неизвестные обокрали родителей заместителя Генпрокурора

Происшествие произошло в селе Михайловка Рубежовка Киево-Святошинского района. Двое злоумышленников проникли в частный дом супругов Ениных и завладели ювелирными украшениями и деньгами, которые хранились в доме. В то время, когда злоумышленники находились в доме, хозяин вернулся домой. Воры увидев его сразу убежали.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК - кража.

Как сообщат УНН, в Днепропетровской области пенсионеров ограбили на 50 тыс. долларов и 700 тыс. гривен.

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 Как сообщал УНН, в селе Нерубайское Белявского района неизвестные ограбили пенсионерку из квартиры которой они забрали более 45 тысяч долларов.

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