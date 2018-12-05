Неизвестные обокрали родителей заместителя Генпрокурора

Происшествие произошло в селе Михайловка Рубежовка Киево-Святошинского района. Двое злоумышленников проникли в частный дом супругов Ениных и завладели ювелирными украшениями и деньгами, которые хранились в доме. В то время, когда злоумышленники находились в доме, хозяин вернулся домой. Воры увидев его сразу убежали.



По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК - кража.



Как сообщат УНН, в Днепропетровской области пенсионеров ограбили на 50 тыс. долларов и 700 тыс. гривен.



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Как сообщал УНН, в селе Нерубайское Белявского района неизвестные ограбили пенсионерку из квартиры которой они забрали более 45 тысяч долларов.

