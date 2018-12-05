Невідомі обікрали батьків заступника Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Зловмисники обікрали будинок батьків заступника Генерального прокурора України Євгена Єніна. Про це УНН повідомили у поліції Київської області.
Подія сталася у селі Михайлівка Рубежівка Києво-Святошинського району. Двоє зловмисників проникли у приватний будинок подружжя Єніних та заволоділи ювелірними прикрасами та грошима, які зберігалися в будинку. В той час, коли зловмисники перебували у будинку, господар повернувся до дому. Крадії побачивши його одразу втекли.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ – крадіжка.
Як повідомлів УНН, у Дніпропетровській області пенсіонерів пограбували на 50 тис. доларів та 700 тис. гривень.
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Як повідомляв УНН, в селі Нерубайське Білявського району невідомі пограбували пенсіонерку з помешкання якої вони забрали понад 45 тисяч доларів.