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Неизвестные пытались поджечь суд, вокзал и ратушу в австрийском Граце

Киев • УНН

 • 8668 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Неизвестные предприняли в среду попытку поджога четырех стратегических объектов во втором по величине городе Австрии — Граце (федеральная земля Штирия). Целью нападавших стали здания городской ратуши, городского суда, областного управления города Грац и вокзала. Об этом сообщили в полиции Граца, пишет УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.

Неизвестные пытались поджечь суд, вокзал и ратушу в австрийском Граце

Информации о пострадавших на данный момент нет. Полиция задержала одного подозреваемого в совершении попытки поджогов. На местах ЧП работают все оперативные службы города.

Полиция в настоящее время исключает наличие политических мотивов в действиях злоумышленников.

“В настоящее время мы проверяем задержанного. До разъяснения всех обстоятельства ведется розыск (других подозреваемых). Мы советуем повысить бдительность в городских районах”, — отметили в полиции

По официальным данным правоохранительных органов, задержанным оказался 45-летний гражданин Ирака, который мог действовать по личным мотивам. Он был обезврежен на вокзале. Телекомпания ORF отмечает, что ранее задержанному отказали в родительских правах и у него забрали ребенка.

Напоминаем, на территории Украины, в Харькове задержали человека, причастного к поджогу волонтерского палатки.

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