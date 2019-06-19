Неизвестные пытались поджечь суд, вокзал и ратушу в австрийском Граце
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Неизвестные предприняли в среду попытку поджога четырех стратегических объектов во втором по величине городе Австрии — Граце (федеральная земля Штирия). Целью нападавших стали здания городской ратуши, городского суда, областного управления города Грац и вокзала. Об этом сообщили в полиции Граца, пишет УНН со ссылкой на Kronen Zeitung.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Полиция задержала одного подозреваемого в совершении попытки поджогов. На местах ЧП работают все оперативные службы города.
Полиция в настоящее время исключает наличие политических мотивов в действиях злоумышленников.
“В настоящее время мы проверяем задержанного. До разъяснения всех обстоятельства ведется розыск (других подозреваемых). Мы советуем повысить бдительность в городских районах”, — отметили в полиции
По официальным данным правоохранительных органов, задержанным оказался 45-летний гражданин Ирака, который мог действовать по личным мотивам. Он был обезврежен на вокзале. Телекомпания ORF отмечает, что ранее задержанному отказали в родительских правах и у него забрали ребенка.
Напоминаем, на территории Украины, в Харькове задержали человека, причастного к поджогу волонтерского палатки.