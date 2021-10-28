Невакцинированным крымчанам старше 60 лет запретили покидать дома - СМИ

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“С 30 октября 2021 года и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении 14 к настоящему указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов”, — говорится в поправках.

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Уточняется, что ограничения не касаются граждан этой возрастной категории, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших и получивших соответствующий сертификат. Также они не коснутся пожилых крымчан, чье присутствие на рабочем месте имеет критическое значение для рабочего процесса, а также на медработников.

Кроме того, с 30 октября, согласно документу, на территории аннексированного полуострова приостановят действие права льготного проезда для граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

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