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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Невакцинованим кримчанам старше 60 років заборонили залишати будинки – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Нещеплених кримчан віком понад 60 років зобов'язали залишатися на самоізоляції з 30 жовтня у зв'язку з ускладненням ситуації з коронавірусом. Про це йдеться у зміненому указі про режим підвищеної готовності в окупованому Криму, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".

Невакцинованим кримчанам старше 60 років заборонили залишати будинки – ЗМІ

Цитата

“З 30 жовтня 2021 року і до особливого розпорядження зобов’язати громадян віком від 60 років та осіб, які мають хронічні захворювання, зазначені у додатку 14 до цього указу, не залишати місця проживання (перебування), за винятком випадків прямої загрози життю та здоров’ю, слідування до місця проведення вакцинації проти нової коронавірусної інфекції (COVID-19), найближчого місця придбання товарів, робіт, послуг, винесення відходів до найближчого місця накопичення відходів”, — йдеться у поправках.

Додамо

Уточнюється, що обмеження не стосуються громадян цієї вікової категорії, які пройшли вакцинацію від коронавірусу або перехворіли та отримали відповідний сертифікат. Також вони не торкнуться літніх кримчан, чия присутність на робочому місці має критичне значення для робочого процесу, а також медпрацівників.

Крім того, з 30 жовтня, згідно з документом, на території анексованого півострова призупинять дію права пільгового проїзду для громадян віком від 60 років та осіб, які мають хронічні захворювання.

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