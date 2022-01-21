Невакцинированные пожилые люди в 49 раз чаще попадают в больницу, чем те, у кого есть ревакцинация - CDC

Детали

CDC также обнаружил, что в декабре у непривитых взрослых той же возрастной группы частота госпитализаций, связанных с Covid, была в 17 раз выше, чем у тех, кто полностью вакцинирован.

Для невакцинированных взрослых в возрасте от 50 до 64 лет вероятность госпитализации в 44 раза выше, чем для привитых.

В той же возрастной группе непривитые взрослые также в 17 раз чаще подвергались госпитализации, связанной с Covid.

По данным CDC, у взрослых в возрасте 65 лет и старше, что получили обе дозы вакцины Pfizer или Moderna, риск госпитализации, связанной с Covid, снизился на 94%.

Вакцинированные взрослые в возрасте от 18 до 49 лет в 12 раз чаще госпитализируются, тогда как привитые подростки в возрасте от 12 до 17 лет в девять раз чаще госпитализируются по сравнению с их полностью иммунизированными сверстниками.

"Тяжелое заболевание означает, что людям преклонного возраста с Covid-19 может понадобиться госпитализация, интенсивная терапия или аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать, или они могут даже умереть. Риск увеличивается для людей в возрасте 50 лет, а еще больше в возрасте 60, 70 и 80 лет. Люди в возрасте 85 лет и старше чаще всего болеют", — говорится в сообщении CDC.

"Вакцинируйтесь как можно быстрее", - добавили в агентстве.

В прошлую пятницу международные регуляторы Международной коалиции органов регулирования лекарственных средств опубликовали отчет, в котором подтверждается важность получения бустерной дозы.

Добавим

По данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии в США зарегистрировано более 69 млн случаев заболевания и свыше 860 000 смертей. Примерно 63% американцев были полностью вакцинированы.

Ранее на этой неделе главный медицинский советник США Энтони Фаучи заявил, что существует пять стадий пандемии и что в настоящее время мир все еще находится в первой фазе.

Следующие четыре фазы - замедление, контроль, элиминация и искоренение.

"Если вы посмотрите на историю инфекционных заболеваний, мы ликвидировали лишь одно инфекционное заболевание у человека, и это оспа. С этим вирусом этого не произойдет", - сказал Фаучи относительно Covid-19.