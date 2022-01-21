Невакциновані люди похилого віку в 49 разів частіше потрапляють до лікарні, ніж ті, у кого є ревакцинація – CDC

КИЇВ. 21 січня. УНН. Нові дані Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) США показали, що невакциновані дорослі, інфіковані Covid-19, у віці 65 років і старше у 49 разів частіше потребують госпіталізації порівняно з тими, хто отримав бустерні дози вакцини. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.