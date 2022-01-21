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Невакциновані люди похилого віку в 49 разів частіше потрапляють до лікарні, ніж ті, у кого є ревакцинація – CDC

Невакциновані люди похилого віку в 49 разів частіше потрапляють до лікарні, ніж ті, у кого є ревакцинація – CDC

Київ • УНН

 • 14089 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Нові дані Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC) США показали, що невакциновані дорослі, інфіковані Covid-19, у віці 65 років і старше у 49 разів частіше потребують госпіталізації порівняно з тими, хто отримав бустерні дози вакцини. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

CDC також виявив, що у грудні у нещеплених дорослих тієї ж вікової групи частота госпіталізацій, пов'язаних з Covid, була у 17 разів вищою, ніж у тих, хто повністю вакцинований.

Для невакцинованих дорослих віком від 50 до 64 років ймовірність госпіталізації у 44 рази вища, ніж для щеплених.

У тій же віковій групі нещеплені дорослі також у 17 разів частіше зазнавали госпіталізації, пов'язаної з Covid.

За даними CDC, у дорослих у віці 65 років і старше, які отримали обидві дози вакцини Pfizer або Moderna, ризик госпіталізації, пов'язаних з Covid, знизився на 94%.

Невакциновані дорослі віком від 18 до 49 років у 12 разів частіше госпіталізуються, тоді як нещеплені підлітки у віці від 12 до 17 років у дев'ять разів частіше госпіталізуються порівняно з їх повністю імунізованими однолітками.

"Тяжке захворювання означає, що людям похилого віку з Covid-19 може знадобитися госпіталізація, інтенсивна терапія або апарат штучної вентиляції легень, щоб допомогти їм дихати, або вони можуть навіть померти. Ризик збільшується для людей у ​​віці 50 років, а ще більше у віці 60, 70 та 80 років. Люди у віці 85 років і старші найчастіше хворіють", — йдеться в повідомлення CDC.

"Вакцинуйтеся якнайшвидше", — додали в агентстві.

Минулої п'ятниці міжнародні регулятори Міжнародної коаліції органів регулювання лікарських засобів опублікували звіт, в якому підтверджується важливість отримання бустерної дози.

Додамо

За даними Університету Джона Хопкінса, з початку пандемії в США зареєстровано понад 69 млн випадків захворювання та понад 860 000 смертей. Приблизно 63% американців було повністю вакциновано.

Раніше на цьому тижні головний медичний радник США Ентоні Фаучі заявив, що існує п'ять стадій пандемії і що в даний час світ все ще знаходиться в першій фазі.

Наступні чотири фази - уповільнення, контроль, елімінація та викорінення.

"Якщо ви подивитеся на історію інфекційних захворювань, ми ліквідували лише одне інфекційне захворювання у людини, і це віспа. З цим вірусом цього не станеться", - сказав Фаучі щодо Covid-19.

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