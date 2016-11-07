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Нетрезвый водитель в Мариуполе, убегая от полиции, заехал в сквер

Нетрезвый водитель в Мариуполе, убегая от полиции, заехал в сквер

Киев • УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пытаясь скрыться от полиции, нетрезвый водитель наехал на скамейку в сквере. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба патрульной полиции Мариуполя.

Патрулируя город, около 7:00, инспекторы получили сообщение, что на улице Азовстальской находится автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Проследовав по указанному адресу инспекторы увидели как по улице 50 лет Октября движется авто, которое подходит под описание.

Заметив патрульный автомобиль, водитель увеличил скорость и, не реагируя на требования полицейских об остановке, начал убегать.

Пытаясь спрятаться от полицейских, он заехал во двор придомовой территории, но не справился с управлением и совершил наезд на скамейку.

Даже после совершения ДТП, 28-летний водитель не оставил свои попытки побега от полиции и, оставив свое авто, побежал в неизвестном направлении.

Избежать ответственности мужчине все же не удалось: патрульные догнали его и предложили пройти тест на состояние алкогольного опьянения.

Процедуру беглец согласился пройти в медицинском учреждении, где тест показал положительный результат - 1,54 промилле алкоголя оказалось в крови водителя.

Инспекторы составили на нарушителя административные материалы по ст.122-2 (Невыполнение требований об остановке) и ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения).

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