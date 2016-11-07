Нетверезий водій у Маріуполі, тікаючи від поліції, заїхав у сквер
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Намагаючись втекти від поліції, нетверезий водій наїхав на лавку у сквері. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба патрульної поліції Маріуполя.
Патрулюючи місто, близько 7:00, інспектори отримали повідомлення, що на вулиці Азовстальській знаходиться автомобіль Chevrolet Lacetti, водій якого, ймовірно, перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Прослідувавши за зазначеною адресою інспектори побачили як вулицею 50 років Жовтня рухається авто, яке підходить під опис.
Помітивши патрульний автомобіль, водій збільшив швидкість та, не реагуючи на вимоги поліцейських про зупинку, почав тікати.
Намагаючись сховатись від полісменів, він заїхав на подвір’я прибудинкової території, але не впорався з керуванням і скоїв наїзд на лавку.
Навіть після скоєння ДТП, 28-річний водій не облишив свої спроби втечі від поліції і, залишивши своє авто, побіг в невідомому напрямку.
Уникнути відповідальності чоловіку все ж не вдалось: патрульні наздогнали його та запропонували пройти тест на стан алкогольного сп’яніння.
Процедуру втікач погодився пройти у медичному закладі, де тест показав позитивний результат — 1,54 проміле алкоголю виявилось у крові водія.
Інспектори склали на порушника адмініструванні матеріали за ст.122-2 (Невиконання вимог про зупинку) та ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння).