Netflix имеет планы экранизировать S.T.A.L.K.E.R. 2 - владелец GSC Game World

Менее чем через месяц после премьеры S.T.A.L.K.E.R. 2 начинает приносить прибыль. В стратегии продвижения проекта уже говорится о создании сериала Netflix.

Пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Во время разговора с журналистами владелец компании GSC Game World Максим Криппа рассказал, что бренд S.T.A.L.K.E.R. может получить экранизацию. Платформой, ответственной за проект, якобы станет Netflix. Однако Криппа не раскрыл никакой информации о том, насколько далеко продвинулись переговоры со стриминговым гигантом.

В то же время предприниматель выразил удовлетворение выпуском игры и прибылии. Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 стоит десятки миллионов долларов. Основным рынком сбыта игры на данный момент является США. По состоянию на сегодня, уже можно подтвердить, что S.T.A.L.K.E.R. 2 «уже перешла в плюс».

Справка Forbes.

Максим Криппа является крупнейшим украинским игроком в глобальном киберспорте: NAVI, Maincast, GSC Game World - собственность предпринимателя. Во время полномасштабной войны с РФ Криппа стал владельцем нескольких знаковых активов: речь идет о столичном бизнес-центре «Парус», гостинице «Украина», украинской киберспортивной команде NAVI и других.

Относительно GSC Game World и S.T.A.L.K.E.R. 2

Серия S.T.A.L.K.E.R., созданная украинской студией GSC Game World. Игра захватывает многих поклонников видеоигр за счет следующего: это survival horror FPS, который сочетает исследование открытого мира с управлением ресурсами - все это в суровой атмосферной обстановке. Ранее S.T.A.L.K.E.R. был серией из трех выпущенных игр в жанре «шутер» от первого лица.

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» стала четвертой игрой в серии и первой, которая была выпущена на консолях. Ежемесячный журнал о ПК-играх PC Gaming Show признал S.T.A.L.K.E.R. 2 самой ожидаемой игрой 2024 года.

Сейчас видеоигра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» имеет более 72 тысяч рецензий в игровом магазине Steam.

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