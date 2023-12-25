Нетаньяху заявил что "война в Газе далека от завершения", Минфин Израиля предусматривает увеличение бюджета на следующий год из-за оборонных расходов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Газу и сказал, что планирует уже в ближайшие дни углубить боевые действия. Такое заявление Нетаньяху сделал на заседании фракции Ликуд в Кнессете. Об этом пишет ряд израильских изданий, передает УНН.

Мы не останавливаемся, мы продолжаем борьбу и углубляем боевые действия в ближайшие дни, и это будет долгая битва, и она не близка к завершению. Нам нужны терпение, единство и соблюдение нашей миссии. - сказал Нетаньяху.

Детали

Война Израиля с ХАМАС в Газе, вероятно, будет стоить ему по меньшей мере еще 50 миллиардов шекелей (14 миллиардов долларов) в 2024 году и приведет к почти утроению дефицита его бюджета. С таким прогнозом выступило министерство финансов Израиля в понедельник. Они также отметили, что прогноз сделан с учетом, что бои продлятся до февраля.

По данным израильских медиа, во время брифинга к законодателям обратился заместитель уполномоченного по вопросам бюджета министерства Итай Темкин. В частности он сказал, что война продлится минимум два месяца до 2024 года. А затем, добавив 30 миллиардов шекелей на безопасность и еще 20 миллиардов на гражданские и другие расходы. Все это увеличит общие расходы на оборону более чем на 48 миллиардов шекелей сверх того, что было выделено ранее.

Он также не мог предвидеть возможность того, что война против палестинских исламистов ХАМАС в секторе Газа продлится до марта или дальше.

Вполне возможно, что позже в этом году нам придется прийти и обновить его, и нам придется внести правки, поскольку война затянется. - сказал Итай Темкин.

Дополнительно

Парламент Израиля в этом месяце одобрил специальный военный бюджет на 2023 год год в размере почти 30 миллиардов шекелей, чтобы помочь финансировать войну и выплатить компенсацию тем, кто пострадал от трансграничных атак ХАМАС 7 октября, которые и привели к войне, и ракет, запущенных из Газы и Ливана.

Моше Гафни, председатель финансового комитета, заявил, что выступает против повышения налогов на прибыль, но поддерживает налоги на сверхприбыли банков и меры по содействию экономическому росту.

Позже министр финансов Бецалель Смотрич заявил журналистам, что он будет работать над тем, чтобы избежать увеличения финансовой нагрузки на граждан во время войны, и его главным приоритетом на 2024 год является помощь резервистам и их семьям.

В то же время в Министерстве оценили падение экономики в четвертом квартале на 19% в годовом измерении по сравнению с третьим кварталом, когда наблюдался рост на 2,5%. Ожидается, что годовая инфляция в конце года составит 3,1% и снизится до 2,6% в следующем году.