Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Черный внедорожник, в котором ехал премьер-министр Израиля, прибыл на Вест-Экзекьютив-авеню через несколько минут после того, как президент Украины Владимир Зеленский покинул свою встречу с Трампом.

Нетаньяху вышел из машины со стороны пассажирского сиденья, застегнул пиджак и вошел через боковой вход в Западное крыло. Встреча также будет закрыта для прессы.

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Напомним

Как сообщал УНН, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась час.