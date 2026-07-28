Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
Киев • УНН
Черный внедорожник, в котором ехал премьер-министр Израиля, прибыл в Белый дом через несколько минут после того, как Президент Украины Владимир Зеленский покинул свою встречу с Трампом.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Черный внедорожник, в котором ехал премьер-министр Израиля, прибыл на Вест-Экзекьютив-авеню через несколько минут после того, как президент Украины Владимир Зеленский покинул свою встречу с Трампом.
Нетаньяху вышел из машины со стороны пассажирского сиденья, застегнул пиджак и вошел через боковой вход в Западное крыло. Встреча также будет закрыта для прессы.
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Напомним
Как сообщал УНН, в Белом доме состоялась встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, которая длилась час.