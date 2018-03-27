Нетаньяху госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху был доставлен в больницу, передает УНН со ссылкой на израильский телеканал “Канал 7”.
По данным телеканала, Нетаньяху доставлен в больницу с высокой температурой и сильным кашлем.
Как отмечается, в настоящее время премьер находится под наблюдением врачей.
По словам врачей, две недели назад Нетаньяху не завершил период отдыха, необходимый для выздоровления после болезни. Поэтому его симптомы ухудшились.
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Напомним, полиция Израиля 12 февраля сообщила адвокатам Беньямина Нетаньяху, что выступит с рекомендацией выдвинуть обвинения против действующего премьер-министра еврейского государства по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях.