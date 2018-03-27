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Нетаньягу госпіталізували

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу був доставлений в лікарню, передає УНН з посиланням на ізраїльський телеканал “Канал 7”.

За даними телеканалу, Нетаньягу доставлений у лікарню з високою температурою і сильним кашлем.

Як наголошується, в даний час прем’єр перебуває під наглядом лікарів.

За словами лікарів, два тижні тому Нетаньягу не завершив період відпочинку, необхідний для одужання після хвороби. Тому його симптоми погіршилися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Поліція допитує Нетаньяху та його дружину у справі про корупцію

Нагадаємо, поліція Ізраїлю 12 лютого повідомила адвокатам Беньяміна Нетаньягу, що виступить з рекомендацією висунути звинувачення проти діючого прем’єр-міністра єврейської держави за двома розслідуваним у його відношенні справах про зловживання.

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