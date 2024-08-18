Несмотря на все санкции: Кадыров заявил что получил Cybertruck от Маска

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "получил от уважаемого" основателя Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck. Соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале Кадырова. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Глава Чечни опубликовал кадры, где он едет на Cybertruck по городу Грозный. На крыше машины установили пулемет.

Маневренный автомобиль развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина - рассказал Кадыров.

Он отметил, что благодаря таким характеристикам кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях

Расхваливая машину, чеченский правитель выразил "искреннюю благодарность" лично Илону Маску и пригласил американского бизнесмена посетить Чечню.

На момент этой публикации ни сам Илон Маск, ни компания Tesla публично заявления Кадырова не комментировали.

Дополнение

Цена на Cybertruck в рф варьируется от 13 до 35 миллионов рублей. Официально компания Tesla не поставляет свои электромобили в страну.

Напомним

Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.