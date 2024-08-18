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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несмотря на все санкции: Кадыров заявил что получил Cybertruck от Маска

Несмотря на все санкции: Кадыров заявил что получил Cybertruck от Маска

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 17:55  •  2095 просмотра

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Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что получил Tesla Cybertruck от Илона Маска. Кадыров показал видео, где едет на автомобиле с пулеметом, и планирует отправить его в зону боевых действий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что "получил от уважаемого" основателя Tesla Илона Маска автомобиль Cybertruck. Соответствующее сообщение появилось в телеграмм-канале Кадырова. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Глава Чечни опубликовал кадры, где он едет на Cybertruck по городу Грозный. На крыше машины установили пулемет.

Маневренный автомобиль развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина

- рассказал Кадыров. 

Он отметил, что благодаря таким характеристикам кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях

Расхваливая машину, чеченский правитель выразил "искреннюю благодарность" лично Илону Маску и пригласил американского бизнесмена посетить Чечню.

На момент этой публикации ни сам Илон Маск, ни компания Tesla публично заявления Кадырова не комментировали.

Дополнение

Цена на Cybertruck в рф варьируется от 13 до 35 миллионов рублей. Официально компания Tesla не поставляет свои электромобили в страну.

Напомним

Tesla отзывает почти 4000 своих Cybertrucks в 2024 году после того, как обнаружила, что педаль акселератора может застрять, потенциально вызывая непреднамеренное ускорение транспортного средства и увеличивая риск аварии.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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