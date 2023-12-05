Несмотря на сложные погодные условия и атаки рф, энергосистема Украины сбалансирована - Шмыгаль

Энергосистема Украины сбалансирована несмотря на сложные погодные условия и российские атаки. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Сейчас, несмотря на сложные погодные условия и российские атаки, энергосистема сбалансирована. Плановых отключений потребителей нет, при необходимости импортируем необходимые объемы электроэнергии из стран ЕС - сказал Шмыгаль.

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В Украине сегодня, 5 декабря началась следующая фаза реализации программы обмена старых ламп на светодиодные. Теперь каждый пенсионер в отделении "Укрпочты" может сразу получить по пять современных LED-ламп.

Укрэнерго сообщало, что ситуация в энергосистеме сложная, на фоне похолодания и аварийности блоков может быть дефицит.