Несмотря на похолодание: до конца этой недели дефицита в энергосистеме не ожидается - Укрэнерго

Несмотря на похолодание и рост потребления до конца этой недели серьезного дефицита в энергосистеме не ожидается. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет УНН.

Детали

Как сообщил Владимир Кудрицкий, несмотря на похолодание и рост потребления до конца этой недели серьезного дефицита в энергосистеме не ожидается. На следующей же неделе покрыть потребление может помочь прогнозируемое увеличение тепловой генерации, а при необходимости и аварийная помощь.

По его словам, "Укрэнерго" все еще рассчитывает на увеличение коммерческого импорта электроэнергии, объем которого пока недостаточен. Импорт электроэнергии будет экономически оптимальным источником для балансировки энергосистемы в холодные дни.

Также Кудрицкий добавил, что украинцы не перегружают электросети и относятся более экономно к потреблению электроэнергии.

"Этот формат призыва к обществу дает свои результаты и я хочу, пользуясь случаем, еще раз его повторить – нам всем необходимо продолжать бережливо относиться к потреблению электроэнергии. График, который мы демонстрируем в сети каждый день, дает представление когда именно есть наибольшее потребление - это утренний и вечерний пик. И в эти часы призыв экономить электроэнергию является наиболее актуальным", - сказал глава "Укрэнерго".

Напомним

График потребления электроэнергии ощутимо вырос в пиковые часы. Аналитика последних четырех суток свидетельствует, что украинцы больше всего используют электроэнергии в период с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 19:00. Граждан призывают быть бережливее в эти часы.