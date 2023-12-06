Несмотря на похолодание: до конца этой недели дефицита в энергосистеме не ожидается - Укрэнерго
Киев • УНН
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщает, что на этой неделе в энергосистеме Украины не ожидается дефицита электроэнергии, несмотря на увеличение потребления и холодную погоду.
Несмотря на похолодание и рост потребления до конца этой недели серьезного дефицита в энергосистеме не ожидается. Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Владимир Кудрицкий, несмотря на похолодание и рост потребления до конца этой недели серьезного дефицита в энергосистеме не ожидается. На следующей же неделе покрыть потребление может помочь прогнозируемое увеличение тепловой генерации, а при необходимости и аварийная помощь.
По его словам, "Укрэнерго" все еще рассчитывает на увеличение коммерческого импорта электроэнергии, объем которого пока недостаточен. Импорт электроэнергии будет экономически оптимальным источником для балансировки энергосистемы в холодные дни.
Также Кудрицкий добавил, что украинцы не перегружают электросети и относятся более экономно к потреблению электроэнергии.
"Этот формат призыва к обществу дает свои результаты и я хочу, пользуясь случаем, еще раз его повторить – нам всем необходимо продолжать бережливо относиться к потреблению электроэнергии. График, который мы демонстрируем в сети каждый день, дает представление когда именно есть наибольшее потребление - это утренний и вечерний пик. И в эти часы призыв экономить электроэнергию является наиболее актуальным", - сказал глава "Укрэнерго".
Напомним
График потребления электроэнергии ощутимо вырос в пиковые часы. Аналитика последних четырех суток свидетельствует, что украинцы больше всего используют электроэнергии в период с 9:00 до 11:00, а также с 16:00 до 19:00. Граждан призывают быть бережливее в эти часы.
Несмотря на похолодание: до конца этой недели дефицита в энергосистеме не ожидается - Укрэнерго
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщает, что на этой неделе в энергосистеме Украины не ожидается дефицита электроэнергии, несмотря на увеличение потребления и холодную погоду.
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