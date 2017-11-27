Неправильно припаркованные авто у новогоднего городка будет забирать эвакуатор

"Мы уже написали письма в Министерство внутренних дел и Нацполицию. У новогоднего городка в течение всего времени празднования будет дежурить 1-2 патрули. Кроме того, наготове всегда будет эвакуатор, который будет убирать неправильно припаркованные авто. Также, в случае, если пойдет снегопад, будут чередовать 2 трактора, чтобы снег убирать", - заявил Добруцкий.

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