Неправильно припаркованные авто у новогоднего городка будет забирать эвакуатор
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Неправильно припаркованные авто у новогоднего городка в центре Киева будет забирать эвакуатор, также там постоянно будет дежурить 1-2 полицейские патрули. Об этом на пресс-конфренции сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который занимается организацией праздника, передает УНН.
"Мы уже написали письма в Министерство внутренних дел и Нацполицию. У новогоднего городка в течение всего времени празднования будет дежурить 1-2 патрули. Кроме того, наготове всегда будет эвакуатор, который будет убирать неправильно припаркованные авто. Также, в случае, если пойдет снегопад, будут чередовать 2 трактора, чтобы снег убирать", - заявил Добруцкий.
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