Неправильно припарковані авто біля новорічного містечка забиратиме евакуатор
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Неправильно припарковані авто біля новорічного містечка в центрі Києва забиратиме евакуатор, також там постійно буде чергувати 1-2 поліцейські патрулі. Про це на прес-конфренції повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, який займається організацією свята, передає УНН.
"Ми вже написали листи в Міністерство внутрішніх справ та Нацполіцію. Біля новорічного містечка протягом всього часу святкування буде чергувати 1-2 патрулі. Крім того, напоготові завжди буде евакуатор, який прибиратиме неправильно припарковані авто. Також, на випадок, якщо піде снігопад, будуть чергувати 2 трактори, щоб сніг прибирати", - заявив Добруцький.
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