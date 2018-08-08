Неправильная политика ЕС "убила" 35 тыс. человек - премьер Италии

Премьер-министр Джузеппе Конти отметил: благодаря новой миграционной политике Италии прибытия мигрантов удалось ограничить на 80 процентов. Речь идет о соглашении с Ливией, на основе которой береговая охрана этой страны заворачивает лодки с мигрантами к ливийскии портам и ограничении следования судов неправительственных организаций.

"Мы стараемся, чтобы Средиземное море перестало быть кладбищем безымянных иммигрантов. Нам также удалось изменить политику Европейского Союза, что раньше казалось невозможным", - сказал Джузеппе Конти.



Как добавил итальянский премьер-министр, в Брюсселе, в конце концов, поняли, что граница Италии является границей Европейского Союза, и некоторые страны начали принимать мигрантов, которые приплывают в Италию. По словам Джузеппе Конти, он будет пытаться убедить в этом и другие страны.



Как сообщал УНН, на государственной границе наблюдается рост числа нелегальных мигрантов. При этом увеличение потока "искателей лучшей судьбы" отмечается как на каналах легального, так и нелегального въезда.