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Неправильна політика ЄС "вбила" 35 тис. осіб – прем’єр Італії

Неправильна політика ЄС "вбила" 35 тис. осіб – прем’єр Італії

Київ • УНН

 • 9364 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Очільник італійського уряду прем’єр-міністр Джузеппе Конті на зустрічі з журналістами сказав, що неправильна імміграційна політика Європейського Союзу та Італії за останніх 15 років довела до смерті 35 тисяч осіб, які потонули в Середземному морі, прямуючи до Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо".

Прем’єр-міністр Джузеппе Конті наголосив: завдяки новій міграційній політиці Італії прибуття мігрантів вдалося обмежити на 80 відсотків. Йдеться про угоду з Лівією, на основі якої берегова охорона цієї країни завертає човни з мігрантами до лівійських портів, та обмеження курсування суден неурядових організацій.

"Ми стараємося, щоб Середземне море перестало бути кладовищем безіменних іммігрантів. Нам також вдалося змінити політику Європейського Союзу, що раніше здавалося неможливим", – сказав Джузеппе Конті.

Як додав італійський прем’єр-міністр, у Брюсселі, врешті-решт, зрозуміли, що кордон Італії є кордоном Європейського Союзу, і деякі країни почали приймати мігрантів, які припливають до Італії. За словами Джузеппе Конті, він намагатиметься переконати в цьому й інші країни.

Як повідомляв УНН, на державному кордоні спостерігається зростання кількості нелегальних мігрантів. При цьому збільшення потоку "шукачів кращої долі" відмічається як на каналах легального, так і нелегального в'їзду.

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