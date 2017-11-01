Несовершеннолетняя совершила самоубийство на Закарпатье, прыгнув с моста

"Инцидент произошел в ночь на 27 октября. Девушка прыгнула с высоты 30 метров с железнодорожного моста в водоем и скончалась на месте от полученных травм. У полиции есть все основания полагать, что это было самоубийство. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК , то есть убийство, но с пометкой - самоубийство. Следствие по данному делу продолжается", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

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Полиция также проверила, не имели ли место факты давления на ребенка, которые подтолкнули ее к суициду. В то же время, предсмертной записки найдено не было.

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В ГУ НП в Закарпатской области опровергли информацию, распространенную в некоторых СМИ, что девушка была убита или она погибла в результате ДТП.