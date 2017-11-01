Несовершеннолетняя совершила самоубийство на Закарпатье, прыгнув с моста

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50686 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117807 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103628 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106389 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105331 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94861 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104286 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102203 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 143418 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116329 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Несовершеннолетняя совершила самоубийство на Закарпатье, прыгнув с моста

Несовершеннолетняя совершила самоубийство на Закарпатье, прыгнув с моста

Киев  •  УНН

 • 13603 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 1 ноября. УНН. В пгт Ясиня Раховского района 14-летняя девушка совершила самоубийство, спрыгнув с железнодорожного моста. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

"Инцидент произошел в ночь на 27 октября. Девушка прыгнула с высоты 30 метров с железнодорожного моста в водоем и скончалась на месте от полученных травм. У полиции есть все основания полагать, что это было самоубийство. По факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК , то есть убийство, но с пометкой - самоубийство. Следствие по данному делу продолжается", - рассказала УНН пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

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Полиция также проверила, не имели ли место факты давления на ребенка, которые подтолкнули ее к суициду. В то же время, предсмертной записки найдено не было.

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В ГУ НП в Закарпатской области опровергли информацию, распространенную в некоторых СМИ, что девушка была убита или она погибла в результате ДТП.

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