Неповнолітня скоїла самогубство на Закарпатті, стрибнувши з мосту

"Інцидент стався в ніч на 27 жовтня. Дівчина стрибнула з висоти 30 метрів із залізничного мосту у водойму і померла на місці від отриманих травм. У поліції є всі підстави вважати, що це було самогубство. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 ККУ, тобто убивство, але з поміткою - самогубство. Слідство у даній справі триває", - розповіла УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

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Поліція також перевірила, чи не мали місце факти тиску на дитину, які б підштовхнули її до суїциду. Водночас, передсмертної записки знайдено не було.

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У ГУ НП у Закарпатській області спростували інформацію, поширену у деяких ЗМІ, що дівчину було вбито або вона загинула внаслідок ДТП.