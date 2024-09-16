Непогода в Европе: Укрзализныця информирует об изменениях в расписании международных поездов

По состоянию на 00:30 из-за непогоды в Чехии, Австрии и Польше произошли значительные изменения в расписании рейсов. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Следовательно, рейс Вена - Киев - Вена будет изменен на маршрут Будапешт - Киев - Будапешт по крайней мере в понедельник. Пик непогоды в Австрии ожидается сегодня и завтра, что приведет к частичному закрытию вокзалов и метро. Пассажиров в Вене просят обратиться в информационно-сервисный пункт для получения бесплатного поселения и питания на период непогоды.

Рейс Чоп - Вена - Чоп пока отменен из-за невозможности выезда из Вены.

Рейсы Прага - Перемышль - Прага временно не могут пройти затопленный участок на границе Чехии и Польши. Сегодня планируется организация челночного движения с автобусным трансфером вокруг подтопленной зоны.

Рейсы из/в Варшаву, Хелм, Перемышль, Кошице, Будапешт и Захонь продолжают курсировать без изменений.

Важно! Для пассажиров, пропустивших свои рейсы из-за непогоды, Укрзализныця предоставляет возможность выехать на другие рейсы из Польши по сегодняшним билетам на любые свободные места.

Стихія у Європі паралізувала транспорт: рейси скасовані, вводяться тимчасові заходи - Укрзалізниця