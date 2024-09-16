Негода в Європі: Укрзалізниця інформує щодо змін у розкладі міжнародних поїздів
Київ • УНН
Через негоду в Чехії, Австрії та Польщі змінено розклад міжнародних рейсів Укрзалізниці. Деякі маршрути скасовано або змінено, пасажирам надається допомога та можливість виїхати іншими рейсами.
Станом на 00:30 через негоду у Чехії, Австрії та Польщі відбулися значні зміни в розкладі рейсів. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
Деталі
Відтак, рейс Відень - Київ - Відень буде змінено на маршрут Будапешт - Київ - Будапешт принаймні у понеділка. Пік негоди в Австрії очікується сьогодні та завтра, що призведе до часткового закриття вокзалів і метро. Пасажирів у Відні просять звернутися до інформаційно-сервісного пункту для отримання безкоштовного поселення та харчування на період негоди.
Рейс Чоп - Відень - Чоп наразі скасовано через неможливість виїзду з Відня.
Рейси Прага - Перемишль - Прага тимчасово не можуть пройти затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Сьогодні планується організація човникового руху з автобусним трансфером навколо підтопленої зони.
Рейси з/до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта та Захоні продовжують курсувати без змін.
Важливо! Для пасажирів, що пропустили свої рейси через негоду, Укрзалізниця надає можливість виїхати на інші рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця.
Стихія у Європі паралізувала транспорт: рейси скасовані, вводяться тимчасові заходи - Укрзалізниця 15.09.24, 21:34 • 21769 переглядiв