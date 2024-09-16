Негода в Європі: Укрзалізниця інформує щодо змін у розкладі міжнародних поїздів

Станом на 00:30 через негоду у Чехії, Австрії та Польщі відбулися значні зміни в розкладі рейсів. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.

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Відтак, рейс Відень - Київ - Відень буде змінено на маршрут Будапешт - Київ - Будапешт принаймні у понеділка. Пік негоди в Австрії очікується сьогодні та завтра, що призведе до часткового закриття вокзалів і метро. Пасажирів у Відні просять звернутися до інформаційно-сервісного пункту для отримання безкоштовного поселення та харчування на період негоди.

Рейс Чоп - Відень - Чоп наразі скасовано через неможливість виїзду з Відня.

Рейси Прага - Перемишль - Прага тимчасово не можуть пройти затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Сьогодні планується організація човникового руху з автобусним трансфером навколо підтопленої зони.

Рейси з/до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта та Захоні продовжують курсувати без змін.

Важливо! Для пасажирів, що пропустили свої рейси через негоду, Укрзалізниця надає можливість виїхати на інші рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця.

Стихія у Європі паралізувала транспорт: рейси скасовані, вводяться тимчасові заходи - Укрзалізниця