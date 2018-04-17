Непогода в Танзании: есть погибшие

"Среди жертв есть дети, женщины и мужчины, количество может возрасти, пока дождь в городе продолжается", - рассказал начальник полиции города Лазаро Мамбосаса.



Танзаниийське метеорологическое агентство призвало местных жителей временно оставить дома, однако многие жители не согласился.

Все школы в городе закрыты, приостановлены перевозки.

Как сообщал УНН, 4-часовой ночной шторм привел к гибели 42 человек в штатах Раджастхан и Уттар-Прадеш в Индии, более 200 человек получили ранения.