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Непогода в Танзанії: є загиблі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 кітня. УНН. Щонайменше дев'ятеро людей за останні три дні загинули у бізнес-столиці Танзанії Дар-ес-Саламі через сильні дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.

"Серед жертв є діти, жінки і чоловіки, кількість може зрости, поки дощ у місті триває", — розповів начальник поліції міста Лазаро Мамбосаса.

Танзаниійське метеорологічне агентство закликало місцевих жителів тимчасово залишити будинки, проте багато хто з мешканців не погодився.

Усі школи в місті закриті, припинені перевезення. 

Як повідомляв УНН, 4-годинний нічний шторм призвів до загибелі 42 осіб у штатах Раджастхан і Уттар-Прадеш в Індії, більше 200 осіб отримали поранення.

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