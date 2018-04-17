Непогода в Танзанії: є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 кітня. УНН. Щонайменше дев'ятеро людей за останні три дні загинули у бізнес-столиці Танзанії Дар-ес-Саламі через сильні дощі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
"Серед жертв є діти, жінки і чоловіки, кількість може зрости, поки дощ у місті триває", — розповів начальник поліції міста Лазаро Мамбосаса.
Танзаниійське метеорологічне агентство закликало місцевих жителів тимчасово залишити будинки, проте багато хто з мешканців не погодився.
Усі школи в місті закриті, припинені перевезення.
Як повідомляв УНН, 4-годинний нічний шторм призвів до загибелі 42 осіб у штатах Раджастхан і Уттар-Прадеш в Індії, більше 200 осіб отримали поранення.