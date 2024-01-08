Непогода в Одесской области: Кипер доложил о текущей ситуации в районах

Глава Одесской ОГА Олег Кипер поделился оперативной информацией о ситуации с непогодой в районах региона, передает УНН.

Детали

В Подольском районе отсутствует электроснабжение в 58 населенных пунктах (20 827 человек), аварийные бригады ДТЭК продолжают восстановление. Централизованное водо-, тепло-, газоснабжение имеется. Дороги проездные, гололедица, осадки в виде снега, подрядная и коммунальная техника работает.

В Березовском районе 4 населенных пункта частично без электроэнергии, 79 - полностью (31 600 жителей). Газо-, тепло- и водоснабжение есть.

В Раздельнянском районе без электроснабжения - 66 населенных пунктов (25 920 человек); 2 - частично. Работают бригады ДТЭК. Тепло, водо- и газоснабжение в штатном режиме.

В Белгород-Днестровском районе частично отсутствует электропитание в городе Белогород-Днестровский и селе Староселье. В остальных громадах все работает в штатном режиме. Коммунальными предприятиями и дорожными службами осуществляется расчистка.

В Измаильском районе энергоснабжение отсутствует в 14 населенных пунктах (28 362 человека). Теплоснабжение: в г. Измаил котельная имеет утечку, одно здание сейчас без отопления. Завтра утром 09.01. ремонтные работы будут продолжены. Водоснабжение, газоснабжение на территории района работает в штатном режиме.

В Одесском районе электроснабжение отсутствует полностью в 16-х населенных пунктах (6785 жителей). Работают генераторы, заявки в ДТЭК поданы.

В Болградском районе отсутствует электроснабжение в 6 населенных пунктах. Ведутся ремонтные работы.

"По всей области функционируют пункты несокрушимости. Все службы работают в усиленном режиме", - информирует Кипер.